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Названы преимущества «умных» счетчиков 


 Владимир Корниецкий0
Счетчик
Фото: sevadm.ru

Как сообщает Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», новые «умные» счетчики, которые она в интервью с газетой «Беседа» назвала крайне точными, позволят снимать показания одновременно как при в входе в дом, так и в каждой квартире. Это избавит работников поставщика от перепроверки данных о состоянии счетчика.

Помимо этого Разворотнева упомянула, что перерасчеты за коммунальные услуги происходят из-за граждан, которые не сдают показания ежемесячно и чтобы сэкономить средства она предложила использовать различные диодные лампы или датчики движения.

Также следует упомянуть, что президент Владимир Путин в конце 2018 года подписал закон, который гласит о введении общих требований к «умным» приборам и структуре учета электроэнергии. Рамблер сообщает, что согласно с этим законом потребители избавляются от обязательства по оборудованию, эксплуатации, а также замене и проверки интеллектуальных приборов. Эти обязанности переходят к поставщику.

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