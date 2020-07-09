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Негативное влияние легкой формы COVID-19 на здоровье


 Владимир Корниецкий0
COVID-19
Фото: ic.pics.livejournal.com

В ходе изучения последствий заражения коронавирусной инфекцией выявлено негативное воздействие на когнитивные процессы, в том числе у пациентов перенесших бессимптомную форму заболевания.

Глава Союза педиатров РФ Лейла Намазова-Баранова рассказала, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться в будущем с проблемами с памятью. Это касается и тех, кто не ощущал симптомов вируса и переболел практически незаметно.

Специалист сделала упор на недооценивании обществом опасности легкой формы коронавируса, в то время как болезнь серьезно сказывается на жизненно важных функциях еще долгое время после выздоровления. По ее словам, сказанным в интервью телеканалу «Россия 24», может пострадать память, внимание и концентрация.

Кроме того, вирус опасен для мужчин в плане ухудшения репродуктивного здоровья, что связано со снижением фертильности. Врач рекомендовала обязательное следование предписаниям медиков в реабилитационный период, несмотря на степень тяжести перенесенного заражения. По сообщениям «Рамблер».

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