Негативное влияние легкой формы COVID-19 на здоровье

В ходе изучения последствий заражения коронавирусной инфекцией выявлено негативное воздействие на когнитивные процессы, в том числе у пациентов перенесших бессимптомную форму заболевания.

Глава Союза педиатров РФ Лейла Намазова-Баранова рассказала, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться в будущем с проблемами с памятью. Это касается и тех, кто не ощущал симптомов вируса и переболел практически незаметно.

Специалист сделала упор на недооценивании обществом опасности легкой формы коронавируса, в то время как болезнь серьезно сказывается на жизненно важных функциях еще долгое время после выздоровления. По ее словам, сказанным в интервью телеканалу «Россия 24», может пострадать память, внимание и концентрация.

Кроме того, вирус опасен для мужчин в плане ухудшения репродуктивного здоровья, что связано со снижением фертильности. Врач рекомендовала обязательное следование предписаниям медиков в реабилитационный период, несмотря на степень тяжести перенесенного заражения. По сообщениям «Рамблер».