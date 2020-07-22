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Невролог рассказала о простых способах борьбы со стрессом

Стресс
Фото: www.1obl.ru

Ольга Котова, действующий невролог и психиатр, поделилась простыми способами борьбы со стрессом. Специалист утверждает, что люди чаще всего обращаются к еде и выпивке, чтобы заглушить стрессовое состояние, но такие способы лишь отрицательно сказываются на состоянии здоровья и не помогают.

Котова считает, что преодолеть стресс можно через переключение внимания с внутренних переживаний на внешние факторы.

Невролог предлагает такое упражнение, чтобы избавиться от возбужденного, нервного состояния: необходимо найти пять или более предметов в одной комнате одного цвета или материала. Чем труднее вам это сделать, тем быстрее придет расслабление.

Также можно прибегнуть к тактильным ощущениям. В этом отлично помогают успокоиться игрушки-антистресс, которые наполнены специальными шариками. Перебирая игрушку в руках, можно отвлечься от негативных эмоций.

Котова утверждает, что при сильном стрессе невозможно обойтись без медикаментозного вмешательства, поэтому специалист советует терапию препаратами. Такой способ помогает успокоиться и привести нервы в порядок.

Пандемия коронавируса сказалась на всех сферах жизни человека. Люди научились больше ценить свое личное пространство и работу, но также повысился уровень стресса из-за сложившихся обстоятельств.

Невролог Ольга Котова Стресс Упражнение
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