Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Новая волна коронавируса может совпасть с сезонной вспышкой ОРВИ


 Владимир Корниецкий0
Коронавирус
Фото: www.punkt-a.info

Не исключено, что вторая волна коронавируса придет в ноябре — декабре. Возможно, это по времени совпадет с обычной вспышкой ОРВИ, которая происходит каждый сезон. Такое предположение сделал профессор Леонид Эйдельман, экс-глава всемирного профсоюза врачей.

Доктор рассказал, что, как и обычно, ноябрь и декабрь дадут рост заболеваемости простудными инфекциями, и это создаст трудности при различении просто чихающих и кашляющих больных от тех, кто заражен коронавирусом.

Такая ситуация станет серьезной проблемой, поэтому профессор уверен, что к ноябрю система здравоохранения должна максимально мобилизоваться, чтобы препятствовать распространению COVID-19. РИА «Новости», цитируя Эйдельмана, также рассказывает, что уже сейчас вторая волна коронавируса в мире активно распространяется и число заразившихся людей, например, в Индии и Китае, увеличивается.

Читайте также:  В России стартовал прием заявок на льготную ипотеку под 6,5%

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сделала заявление о том, что второй вспышки пандемии можно избежать, продолжая соблюдать меры безопасности.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Что следует знать об отдыхе на море этим летом?
  2. В России предупредили о обмане при трудоустройстве онлайн
  3. Государство планирует вести штрафы и компенсации за курения в многоэтажках.
  4. Минобороны заявляет о проведении клинических испытаний вакцины против COVID-19 в ближайшее время
  5. Китайские ученые определили безопасную дистанцию близости к зараженному коронавирусом человеку
  6. Начинается проведение ЕГЭ в России
  7. В каждой «Ласточке» на МЦК  появились «Вагоны тишины»
  8. Как экономить на продуктах в условиях эпидемии COVID-19
  9. Главный гастроэнтеролог РФ рекомендует заменить гречку на другие каши
  10. В Правительстве представили порядок снятия карантинных ограничений

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments