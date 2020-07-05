Новая волна коронавируса может совпасть с сезонной вспышкой ОРВИ

Не исключено, что вторая волна коронавируса придет в ноябре — декабре. Возможно, это по времени совпадет с обычной вспышкой ОРВИ, которая происходит каждый сезон. Такое предположение сделал профессор Леонид Эйдельман, экс-глава всемирного профсоюза врачей.

Доктор рассказал, что, как и обычно, ноябрь и декабрь дадут рост заболеваемости простудными инфекциями, и это создаст трудности при различении просто чихающих и кашляющих больных от тех, кто заражен коронавирусом.

Такая ситуация станет серьезной проблемой, поэтому профессор уверен, что к ноябрю система здравоохранения должна максимально мобилизоваться, чтобы препятствовать распространению COVID-19. РИА «Новости», цитируя Эйдельмана, также рассказывает, что уже сейчас вторая волна коронавируса в мире активно распространяется и число заразившихся людей, например, в Индии и Китае, увеличивается.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сделала заявление о том, что второй вспышки пандемии можно избежать, продолжая соблюдать меры безопасности.