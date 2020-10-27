Новогодний продуктовый набор подорожает на 40%

Продукты, предназначенные для встречи нового 2021 года, будут стоить на 40% дороже. Об этом пишет «МК».

До главного праздника года осталось 2 месяца. Эксперты предполагают, что цены на продовольственные товары будут еще выше, чем сейчас. Самое большое подорожание ждет рыбу, красную икру, хлеб, алкоголь.

Аналитики считают, что продуктовый набор для встречи 2021 года будет дороже прошлогоднего на 20 — 25%. Издание объясняет такую ситуацию следующим образом. За прошедший год население сильно устало от череды проблем и неурядиц. Поэтому пословица «Как встретишь Новый год, так и проведешь его» будет работать намного активнее, чем раньше. Люди, скорее всего, пойдут брать новые кредиты, чтобы поговорка работала как можно лучше.

Если опираться не на суеверия, а на реальные причины подорожания, то выясняется, что повышение цен имеет объективные основания. Несмотря на то, что покупательская активность снижается, на Новый год будет повышение цен на алкоголь и продовольствие. Во-первых, это объясняется сезонными причинами: новый урожай текущего года уменьшается, поэтому на рынке становится больше импортных продуктов. Импортные товары приобретаются за валюту, а курс рубля на данный момент снижается.

Во-вторых, влияние оказывает биржевой фактор, который регулирует цены на зерно, кофе, сахар. Третья причина — урожайность, а четвертая — политика ритейлеров, взвинчивающих цены перед новогодними праздниками.