Новые способы мошенничества в условиях пандемии короновируса

С появлением новых обстоятельств в связи с распространением вируса, появились и новые виды мошенничества. Мошенники очень быстро приспособились к новому режиму «работы». Ни для кого ни секрет, что для мошенников, старшее поколение – это «легкая добыча». В то время, когда пенсионеры всей страны соблюдают домашний режим самоизоляции, к ним в двери стучат не прошеные гости. В группе риска и дети (подростки), оставшиеся на домашнем обучении.

Пока ученые всего мира ищут средства борьбы с COVID-19, мошенники уже во всю продают свои чудодейственные препараты пожилым людям, а также недавно вернувшимся из-за границе гражданам.

Схема выглядит следующим образом:

Идеальное решение, чтобы проникнуть в квартиру к доверчивым гражданам, напуганным новым вирусом.

Схема такая: После проникновения в квартиру, под предлогом обработки спец. средствами или взятие анализа на вирус, опытные воры, прихватывают с собой все ценное, что могут унести.

В данной схеме уже нет прямого контакта с потенциальной жертвой. Массовая рассылка таких сообщений на телефон, сообщает, что владелец мобильного устройства является нарушителем режима самоизоляции. Следом приходит протокол и требование его оплатить на определенный счет. Требование подкрепляют угрозой о возбуждении уголовного дела.

У Вас был запланирован отпуск, который сорвался из-за карантина? Будьте на чеку!

В этой схеме мошенники представляются работниками туристического агентства, которые хотят вернуть жертве деньги за неудавшийся отпуск, но для этого им необходимо узнать данные Вашей банковской карты. После того как жертва называет преступникам цифры на своей карте, все деньги которые есть на этой карте оказываются на счетах мошенников.

Все эти способы придуманы аферистами с единственной целью-наживы. Главное их оружие — страх, паника, растерянность. Единственная возможность не попасться на их уловки, это трезвый взгляд на вещи. Не поддавайтесь панике, доверяйте информации только с официальных источников. При любых сомнениях, подозрениях – звоните в полицию.

