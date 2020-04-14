Новый метод модификации вакцин поможет в борьбе с COVID-19

На фоне неуклонного роста числа выявленных пациентов с COVID-19 создание вакцины превращается в гонку со временем.

Многие лаборатории работают над созданием ослабленных и субъединичных вакцин, однако существует риск мутации вируса с изменением его антигенной структуры. Поэтому важно иметь возможность быстро изменять антигенный состав вакцины.

В исследовании, опубликованном 7 апреля 2020 года в журнале Американского Сообщества микробиологов, описывается работа международной команды ученых. В качестве антигена они использовали коронавирусы, вызывающие SARS и MERS. Однако новый метод иммунизации может быть применен и для профилактики COVID-19.

В ходе эксперимента был использован вирус парагриппа PIV5, вызывающий респираторную инфекцию у собак, но безопасный для человека. Генетический материал данного вируса был модифицирован таким образом, может производить протеогликаны коронавирусов.

При интранозальном введении модифицированного вируса происходит поражение клеток эпителия, которые начинают презентировать на своей поверхности антигены коронавируса, стимулирую выработку антител. Максимальная концентрация антител наблюдается через три – четыре недели.

Пока исследование проводилось на мышах, но уже ведутся работы по модификации вирусного генома. Учитывая высокую эффективность при экспериментах на мышах, возможно, ученые стали на шаг ближе к развитию нового метода профилактики коронавирусной инфекции.