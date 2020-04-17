Новый учебный год для российских школьников может начаться в дистанционном режиме

Впервые в истории России первоклассники могут не сесть за парты. Из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса, учебный процесс будет проходить в стенах дома.

2020-2021 учебный год вряд ли будет отличаться от предыдущего. С таким заявлением обратились члены Минобрнауки. Представители ведомства не исключают, что в сентябре школьники продолжат учиться дома и отправлять на проверку педагогам выполненные задания через интернет.

По словам главы министерства Валерия Фалькова, прибегнуть к подобным мерам придется в случае возникновения новой волны пандемии. Угроза распространения COVID-19 явилась причиной перехода на дистанционное обучение в текущем году, она же может повлиять на выбор онлайн-формата в новом учебном году. Ведомство прорабатывает всевозможные версии начала учебы при возникновении различных сценарных вариантов. Но дистанционное обучение пока является единственно верным шагом. Главной задачей и школ, и родителей в этом случае является обеспечение качества образования.

Напомним, ранее Фалькова обращалась к руководству вузов с призывом подготовиться к вступительным экзаменам на случай проведения их в онлайн-режиме. Минпросвещения также предупреждало руководителей школ о возможном переносе сроков сдачи экзаменов. Позже эту информацию опровергли, заявив, что отмены и переноса экзаменов не будет.

На сегодняшний день в России не осталось регионов, свободных от коронавируса. Вакцина от COVID-19 еще не разработана, но специалисты-вирусологи разных стран бросили все силы на ее поиски. Стало известно, что на базе МГУ создан прототип лекарства. Насколько оно эффективно и когда начнутся лабораторные испытания, пока не сообщается.