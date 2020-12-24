Новый закон для курильщиков: за и против в соцсетях

В 2021 году российских курильщиков ждут новые ограничения. Стало известно, что многие пользователи соцсетей негативно высказались по поводу этих правил и категорически отказались их выполнять.

С 1 января 2021 года запрещается курить в торговых точках, в медучреждениях, на базах и в складах. Для курильщиков, посещающих эти объекты, должны быть оборудованы специальные места, где будут размещены таблички, листовки с информацией о вреде курения и правила пожарной безопасности.

Соцсети к новым ограничениям отнеслись очень по-разному. Есть такие пользователи, которые заявляют, что сами соблюдать закон не собираются и не будут требовать этого от своих сотрудников. Роман Комаров, например, написал, что у него личные магазины и склады, и поэтому «ложил» он на все эти ограничения.

Кто-то более сдержан и трудность видит в том, что нужно организовывать места для курения. Есть и те, кто беспокоится, что из-за нововведений пойдет по миру целая отрасль.

Людей, считающих ограничения правильными, все же оказалось больше. Некоторые даже посетовали, что требования недостаточно строгие и жесткие. Общее мнение выразила Ольга Шумилина, написав, что курильщиков давно уже пора прижучить. Есть также те, кто предложил увеличить цену на сигареты, чтобы одна пачка обходилась потребителю не меньше, чем в 500 рублей.