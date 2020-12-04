Обнаружен ген, способный обратить процесс старения вспять

Мечта о вечной молодости, вероятно, столь же стара, как и само человечество. И фундаментальное открытие в науке могло бы сделать решительный шаг в сторону осуществления этой всеобщей мечты. Согласно результатам недавнего исследования, это открытие позволит активно сдерживать, а то и остановить старение, по крайней мере, в медицинском смысле.

Остановить старение: этот результат является ключевым

Ученые выявили загадочный до сих пор ген, который играет центральную роль в биологическом старении организма. И теперь становятся возможными совершенно новые методы и технологии, которые смогут «уменьшить или вообще обратить вспять старение клеток». А это проложит путь к лечению и даже излечению от болезней, связанных со старением.

Новое исследование биологов и медиков из американского Университета Висконсин-Мэдисон было опубликовано в журнале Stem Cells. Оно базируется на предыдущих исследованиях клеточного перепрограммирования, целью которых является омоложение мезенхимальных стволовых клеток (сокращенно: МСК) и, соответственно, остановка старения.

По словам ученых, текущее исследование должно выйти за рамки уже изученного и «дать информацию о том, как искусственно перепрограммированные клетки МСК поддаются регулированию на молекулярном уровне, дабы обеспечить улучшение клеточных характеристик возраста». Об этом сказал руководитель исследования Ван-Чжу Ли из Института биомедицинской инженерии университета.

Исследователи обратили клетки, чтобы остановить старение

В то время как авторы считают, что их результаты «помогут улучшить наше понимание старения клеток МСК и его роль для регенеративной медицины», главный редактор Stem Cells доктор Нолта тоже считает проделанную работу «очень значимым достижением», сообщает The Independent.

Чтобы выяснить, как можно остановить старение на клеточном уровне, ученые исследовали МСК так называемой синовиальной жидкости человека, которые находятся в коленях и локтях. Они перепрограммировали их в эмбриональные стволовые клетки (другими словами, плюрипотентные стволовые клетки), а затем преобразовали их обратно в МСК.

В результате клетки были омоложены, после чего их подвергли анализу, чтобы выявить изменения в экспрессии генов, то есть в том, как генетическая информация выражается и выглядит. Согласно исследованию, «активность клеток, связанная с биологическим старением, была в значительной мере снижена (…) по сравнению с МСК в их родительской линии, что подразумевает обращение клеточного старения вспять».