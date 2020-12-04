Главная » Бытовые вопросы » Здоровье

Обнаружен ген, способный обратить процесс старения вспять

Мечта о вечной молодости, вероятно, столь же стара, как и само человечество. И фундаментальное открытие в науке могло бы сделать решительный шаг в сторону осуществления этой всеобщей мечты. Согласно результатам недавнего исследования, это открытие позволит активно сдерживать, а то и остановить старение, по крайней мере, в медицинском смысле.

Остановить старение: этот результат является ключевым

Ученые выявили загадочный до сих пор ген, который играет центральную роль в биологическом старении организма. И теперь становятся возможными совершенно новые методы и технологии, которые смогут «уменьшить или вообще обратить вспять старение клеток». А это проложит путь к лечению и даже излечению от болезней, связанных со старением.

Новое исследование биологов и медиков из американского Университета Висконсин-Мэдисон было опубликовано в журнале Stem Cells. Оно базируется на предыдущих исследованиях клеточного перепрограммирования, целью которых является омоложение мезенхимальных стволовых клеток (сокращенно: МСК) и, соответственно, остановка старения.

По словам ученых, текущее исследование должно выйти за рамки уже изученного и «дать информацию о том, как искусственно перепрограммированные клетки МСК поддаются регулированию на молекулярном уровне, дабы обеспечить улучшение клеточных характеристик возраста». Об этом сказал руководитель исследования Ван-Чжу Ли из Института биомедицинской инженерии университета.

Исследователи обратили клетки, чтобы остановить старение

В то время как авторы считают, что их результаты «помогут улучшить наше понимание старения клеток МСК и его роль для регенеративной медицины», главный редактор Stem Cells доктор Нолта тоже считает проделанную работу «очень значимым достижением», сообщает The Independent.

Чтобы выяснить, как можно остановить старение на клеточном уровне, ученые исследовали МСК так называемой синовиальной жидкости человека, которые находятся в коленях и локтях. Они перепрограммировали их в эмбриональные стволовые клетки (другими словами, плюрипотентные стволовые клетки), а затем преобразовали их обратно в МСК.

В результате клетки были омоложены, после чего их подвергли анализу, чтобы выявить изменения в экспрессии генов, то есть в том, как генетическая информация выражается и выглядит. Согласно исследованию, «активность клеток, связанная с биологическим старением, была в значительной мере снижена (…) по сравнению с МСК в их родительской линии, что подразумевает обращение клеточного старения вспять».

Stem Cells Исследование Ученные
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Общество 0
На что чаще и больше тратятся россияне
Несмотря на многочисленные жалобы россиян относительно падения реальных доходов на фоне развития пандемии, расходы
Сон
Здоровье 0
Почему после дневного сна у людей часто бывает плохое настроение
Спать днем бывает полезно. После него улучшается работоспособность и общее самочувствие. Отдохнувший человек более
Вакцинация
Общество 0
Вакцинация от коронавируса в России: добровольно или принудительно
На сегодняшний день Россия является одной из первых стран, которая сумела разработать вакцину (Спутник-V
Мясников
Общество 0
Мясников отметил самые распространённые ошибки по лечению ковида на дому
Несмотря на массовое распространение «коронавирусной паники», которая породила самый настоящий лекарственный дефицит, многие россияне
Вакцинация
Общество 0
Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от COVID-19
По информации, полученной от главы НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гамалеи, в ближайшие недели
Общество 0
Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с налогами
Эксперты предупреждают россиян о новой афере, а именно мошенничестве в сфере возмещения НДС. По
Общество 0
Эксперты прогнозируют новый кризис и безработицу
По мнению директора по развитию кадрового агентства «Selectif» Романа Крестьянинова, мир может погрузиться в
Общество 0
В семье есть инфицированный ковид: что делать
Сегодня, когда наблюдается массовый прирост «коронавирусных пациентов», больницы переполнены, а медики просто не успевают
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.