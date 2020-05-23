Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Общение с коллегами вызывает трудности: в чем кроется причина


 Pavel Markovich0
Коллеги по работе
Коллеги по работе

Слишком тесное общение, посвящение коллег в личную жизнь – это табу. В ходе рабочей деятельности часто возникают недоразумения, проблемы, а личные отношения не должны влиять на исход дела. Кроме того, мало кому нравится, когда сотрудники бурно обсуждают за спиной личную жизнь, вникают в суть семейных проблем. Но и ссор на работе тоже быть не должно.

Трудности в общении с коллегами (причины)

Почему общение с коллегами приносит сложности:

1. Не закончился процесс адаптации. Только сменив место работы, не стоит надеяться, что новый коллектив сразу же примет с распростертыми объятиями. Есть вероятность, что на этом же месте ранее работала чья-то подруга, уволившаяся из-за недоразумения с начальством. Придется постараться, чтобы наладить отношения.
2. Малоопытность. Многие люди устраиваются на работу по знакомству, не имея достаточного опыта, либо идут работать сразу по окончании ВУЗа. В таком случае человек не в состоянии сразу же выполнять возложенный на него объем работ, некоторые обязанности приходится перераспределять между другими сотрудниками, а лишняя нагрузка никому не нужна. Отсюда и появляются трудности в общении с коллегами.
3. Борьба за повышение. Каждый работник мечтает, что однажды его труды оценит руководство, повысит зарплату, предложит другую должность. Пришедший человек рассматривается как соперник, которого необходимо устранить с пути. Обычно конкуренцию стимулирует непосредственный руководитель, не понимая, что тогда слаженной работы в штате никогда не будет.
4. Нераспределенные обязанности вполне могут стать причиной конфликта между сотрудниками. Важно, чтобы должностные обязанности были четко распределены, а узнать об этом стоит до выхода на новое место. Иначе может оказаться, что объем работы слишком большой, справиться с ним, трудясь 5 дней в неделю по 8 часов, просто невозможно. А так как за переработку платят редко, нет смысла и пытаться.
5. Низкие зарплаты, постоянные урезания премии за малейшие проступки. Люди обозляются, если постоянно испытывают нехватку средств, если из-за жалобы одного из сотрудников могут лишиться премии. Тогда в штате начинается настоящая война вместо выполнения непосредственных обязанностей.
6. Зависть, неприязнь. Не бывает такого коллектива, где люди не испытывают друг к другу неприязнь. Хотя бы пара таких человек в офисе обязательно найдется. При этом важно не становиться на чью-то сторону, чтобы не стать центром конфликта.

Читайте также:  В России предупредили о обмане при трудоустройстве онлайн

Общаться с коллегами следует исключительно по рабочим вопросам, не вникать во взаимоотношения между враждующими сторонами, если они есть.

Связи поста: > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Почему в сериале «Тэриус» 2018 года упоминается коронавирус?
  2. Москва уже прошла пик заболеваемости — эксперт
  3. Из-за рейдерских захватов в России запретят продажу долей в квартирах.
  4. Топ советов по защите дома от коронавируса
  5. Новый метод модификации вакцин поможет в борьбе с COVID-19
  6. Распространенные мифы про коронавирус в которые верят россияне
  7. В РФ выросло число преступлений, совершенных работниками банков
  8. Врач: вирус COVID-19 меньше, чем поры в медицинской маске
  9. Риэлтор рассказал о преимуществах и недостатках жизни в апартаментах
  10. В период пандемии СOVID-19, активизировались разного рода мошенники и аферисты
Дзен

Читайте также:

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о