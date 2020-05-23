Слишком тесное общение, посвящение коллег в личную жизнь – это табу. В ходе рабочей деятельности часто возникают недоразумения, проблемы, а личные отношения не должны влиять на исход дела. Кроме того, мало кому нравится, когда сотрудники бурно обсуждают за спиной личную жизнь, вникают в суть семейных проблем. Но и ссор на работе тоже быть не должно.

Трудности в общении с коллегами (причины)

Почему общение с коллегами приносит сложности:

1. Не закончился процесс адаптации. Только сменив место работы, не стоит надеяться, что новый коллектив сразу же примет с распростертыми объятиями. Есть вероятность, что на этом же месте ранее работала чья-то подруга, уволившаяся из-за недоразумения с начальством. Придется постараться, чтобы наладить отношения.

2. Малоопытность. Многие люди устраиваются на работу по знакомству, не имея достаточного опыта, либо идут работать сразу по окончании ВУЗа. В таком случае человек не в состоянии сразу же выполнять возложенный на него объем работ, некоторые обязанности приходится перераспределять между другими сотрудниками, а лишняя нагрузка никому не нужна. Отсюда и появляются трудности в общении с коллегами.

3. Борьба за повышение. Каждый работник мечтает, что однажды его труды оценит руководство, повысит зарплату, предложит другую должность. Пришедший человек рассматривается как соперник, которого необходимо устранить с пути. Обычно конкуренцию стимулирует непосредственный руководитель, не понимая, что тогда слаженной работы в штате никогда не будет.

4. Нераспределенные обязанности вполне могут стать причиной конфликта между сотрудниками. Важно, чтобы должностные обязанности были четко распределены, а узнать об этом стоит до выхода на новое место. Иначе может оказаться, что объем работы слишком большой, справиться с ним, трудясь 5 дней в неделю по 8 часов, просто невозможно. А так как за переработку платят редко, нет смысла и пытаться.

5. Низкие зарплаты, постоянные урезания премии за малейшие проступки. Люди обозляются, если постоянно испытывают нехватку средств, если из-за жалобы одного из сотрудников могут лишиться премии. Тогда в штате начинается настоящая война вместо выполнения непосредственных обязанностей.

6. Зависть, неприязнь. Не бывает такого коллектива, где люди не испытывают друг к другу неприязнь. Хотя бы пара таких человек в офисе обязательно найдется. При этом важно не становиться на чью-то сторону, чтобы не стать центром конфликта.

Общаться с коллегами следует исключительно по рабочим вопросам, не вникать во взаимоотношения между враждующими сторонами, если они есть.