Оценен риск заразиться COVID-19 в самолете 

Express уведомил, что пассажиры, которые пользуются услугами самолетов могут быть подвержены угрозе заболевания коронавирусом. Считается, что в опасности те люди, которые принимают пищу во время полета.

Очевидец, который путешествовал в Пальму-де-Майорка сообщил, что защитные маски были сняты всеми пассажирами сразу после того, как самолет взлетел. Таким образом они готовились к приему пищи.

Саймон Колдер, который является экспертом по путешествиям утверждает, что очень сложно держать нужное расстояние от остальных людей во время полета. Он сказал, что тем, кто боится пребывать рядом с другими пассажирами, лучше всего пока не путешествовать.

Также Колдер высказал свое мнение и о том, что самолетные рейсы пора уже восстановить, чтобы люди по всему миру смогли нормально работать и путешествовать.

Российский депутат Дмитрий Свищев считает, что соотечественников, путешествующих заграницу следует наказать, выписав им штрафы, которые должны будут равны сумме, что тратит правительство на их эвакуацию из других стран.