Опасно ли подключение к Wi-Fi в общественных местах: мнение эксперта

Подключение к любому Wi-Fi , кроме корпоративных сетей, может быть опасным. Гарантией безопасности не может быть даже самый надежный пароль. Так считает гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Соответствующее заявление было сделано агентству «Прайм».

Эксперт рассказал, что на любой Wi-Fi роутер можно закачать небезопасные приложения и программы, с помощью которых опытные хакеры смогут не только получить доступ к проходящему через роутер контенту, но и оперировать им, например, считывать персональные данные, подменять сайты, воровать пароли и личную информацию.

Еще один способ мошенничества с помощью публичного Wi-Fi — подтасовка в гаджет определенного контента, например, подмена страницы входа в интернет страницей Госуслуг. Тогда человек, пытающийся просто войти в личный кабинет, теряет к нему доступ, одновременно открывая его хакерам, а это равнозначно передачи чужим людям всей информации о себе – места жительства, состояние банковского счета, передвижение и др.

Но наиболее печально то, говорит Щельцин, что понять, что ты оказался жертвой мошенников практически невозможно, ведь главная задача хакеров – чтобы человек не догадался, что имеет дело с мошенниками. Как правило, о хакерской атаке узнают тогда, когда она уже успешно состоялась и личные данные были использованы. Ведь те случаи хакерских оборудок, о которых мы узнаем из СМИ – это неудачные попытки, которые удалось предупредить.