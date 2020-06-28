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Опасность новой вспышки COVID-19 в Москве миновала после снятия ограничений 


 Владимир Корниецкий0
Сергей Собянин
Фото: dailystorm.ru

Снятие ограничений для горожан в Москве идет по плану, это озвучил мэр Москвы Сергей Собянин. Новость телеканала «Россия-1», 28 июня 2020 г.

Прошедшая неделя порадовала положительной динамикой, в плане снижения заболеваний коронавирусом. Таких случаев зафиксировано гораздо меньше. Каждую неделю зараза медленно исчезает. Госпитализация больных с тяжелой формой, так же уверенно идет на спад. Аппараты (ИВЛ) применяются все реже.

Мэр отметил, что опасный момент появления вируса вновь, после отмены запретов, не наступит.

Плато пройдено, основная опасность отступила, новых крупных очагов не предвидится, — отметил Сергей Собянин.

Он отметил, что обстановка с распространением коронавируса в столице неуклонно снижается. Это результат слаженной работы администрации города, медиков, и обслуживающего персонала. Грамотное поведение основной массы населения города.

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Мэр так же подчеркнул, что есть надежда на скорый возврат в строй спортивных объектов.

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