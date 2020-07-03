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Опрос показал, что у россиян нет денег на отпуск


 Владимир Корниецкий0
Отпуск
Фото: news3day.ru

Половина жителей России сообщили, что у них не осталось накоплений, и денег на отпуск не хватит из-за кризиса. Эти данные получены в результате опроса, который провел онлайн-сервис бронирования отелей Tvil.ru. Сведения поступили в «Ленту.ру».

Каждый второй российский турист пожаловался на то, что строить планы насчет отпуска ему не на что. 19% опрошенных признались, что в этом сезоне средств им хватит только на поездки по области.

15% отпускников сказали, что они смогли отложить деньги на путешествия, но сейчас ждут, когда откроются нужные направления. 8% респондентов сообщили, что их зарплаты позволяют заказать бронь на билеты без наличия накоплений.

4% опрошенных рассказали, что у них путешествие было запланировано, и деньги на него потрачены. 3% хотят взять кредит и провести отпуск традиционно, невзирая на кризис.

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В июне этого года появилась информация, что российские отпускники в 2020 году массово отказались от привычных путешествий из-за коронавируса. Половина путешественников решили вообще никуда не ездить, а некоторые планируют поездку по России из-за невозможности попасть за границу.

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