Опрос показал, что жители России стали реже носить перчатки и маски

Соответствующее исследование провели в Wanta Group, которым управляет РБК Григория Берёзкина. Компания опросила более четырёх тысяч жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет.

В больших городах количество людей, носящих маски и перчатки, снизилось до 81 процента. Это на 5 процентов меньше, чем в конце прошлого месяца. В парках средства защиты стали использовать на 4 процента меньше жителей, а в салонах красоты – на 8 процентов.

При этом в столице наблюдается более активное соблюдение санитарных норм, чем в других городах. Третья часть опрошенных москвичей носят средства защиты в магазинах, торговых центрах, банках и общественном транспорте. В большинстве других областей масками и перчатками пользуется один из десяти россиян.

Относительно соблюдения санитарных норм в кинотеатрах, граждане согласны носить средства защиты, но недолго. Около 63 процентов опрошенных готовы надевать маски и перчатки только в холле. И лишь 37 процентов согласны оставаться в средствах защиты на протяжении всего сеанса в зале.

Хотя Минпромторг разрешило магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток, работники не имеют права силой заставлять клиентов соблюдать эти нормы. Если посетитель отказывается надеть средства защиты, сотрудники должны обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, карантинный режим в столице объявили 12 мая. В соответствии с правилами, горожане должны носить перчатки и маски во всех общественных местах.