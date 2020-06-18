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Опубликован список смартфонов, пользующихся наибольшей мировой популярностью


 Владимир Корниецкий0
Список смартфонов
Фото: img.rg.ru

Лидирующем списке смартфонов премиум класса является Apple. Об этом заявило агентство CounterPoint, которое занималось проведением данного исследования.

Исходя из этих данных, 80% смартфонов премиального сегмента носят название Apple. На первом месте прочно обосновался iPhone 11, немного уступают ему по популярности среди покупателей iPhone 11 Pro Max, 11 Pro и XR. На последнем месте в топ-5 расположился Huawei Mate 30 Pro 5G.

Смартфона марки Apple составляют больше половины всех проданных в мире — 57%, 19, 12 и 3% от общей доли продаж заняли соответственно Samsung, Huawei и Oppo.

Стоит отметить, что лидирующие позиции данные фирмы заняли во всех регионах, кроме Китая. Наибольшей популярностью в КНР пользуются смартфоны марки Huawei.

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Также агентство, занимающееся данными исследованиями отметило, что по новейшим данным, взятым за первый квартал 2020 года к двум неизменным лидерам Apple и Samsung также добавились смартфоны марки Xiaomi. Согласно этой информации, на первом месте опять же Apple со своим iPhone 11(продано 11 миллионов экземпляров). На второе место Xiaomi (Xiaomi Redmi Note 8/ Note 8T ), замыкает линейку популярных смартфонов 2020 года Samsung Galaxy A51.

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