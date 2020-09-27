Ошибки тех, кто увлечен правильным питанием — доктор Мясников

Смузи, которые очень популярны среди адептов правильного питания, не так полезны, как думают многие. В них очень много сахара, поэтому лучше есть свежие овощи и фрукты. Об этом рассказал известный доктор Мясников.

Надо есть продукты, из которых клетчатка усваивается легче. Это натуральные фрукты и овощи. Также следует избегать сладостей с фруктозой и не заменять ими обычные сладкие десерты. Врач считает, что эффекта от такой замены нет, и при употреблении фруктозы так же повышается инсулин и резистентность к нему. Следствием такого питания станет диабет и ожирение.

Также Мясников подверг критике и кукурузные хлопья. Сейчас их делают из рафинированной муки, поэтому он не приносят организму пользы, так же, как и полента. Здесь клетчатки нет, это чистые углевод, т.е. крахмал.

На телеканале «Россия 1» доктор сказал, что еще сомнительна польза кисломолочки. Срок годности у таких продуктов очень большой, поэтому пробиотики в них пропадают. Соответственно пользы для желудка от такой пищи нет.