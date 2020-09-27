Главная » Новости » Общество

Ошибки тех, кто увлечен правильным питанием — доктор Мясников

Питание
Фото: static.360tv.ru

Смузи, которые очень популярны среди адептов правильного питания, не так полезны, как думают многие. В них очень много сахара, поэтому лучше есть свежие овощи и фрукты. Об этом рассказал известный доктор Мясников.

Надо есть продукты, из которых клетчатка усваивается легче. Это натуральные фрукты и овощи. Также следует избегать сладостей с фруктозой и не заменять ими обычные сладкие десерты. Врач считает, что эффекта от такой замены нет, и при употреблении фруктозы так же повышается инсулин и резистентность к нему. Следствием такого питания станет диабет и ожирение.

Также Мясников подверг критике и кукурузные хлопья. Сейчас их делают из рафинированной муки, поэтому он не приносят организму пользы, так же, как и полента. Здесь клетчатки нет, это чистые углевод, т.е. крахмал.

На телеканале «Россия 1» доктор сказал, что еще сомнительна польза кисломолочки. Срок годности у таких продуктов очень большой, поэтому пробиотики в них пропадают. Соответственно пользы для желудка от такой пищи нет.

Доктор Пробиотики Смузи Фрукты
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News
Вам также может быть интересно
Беременность
Общество 0
Эксперт посоветовала продукты, которые необходимы во время беременности
Многие замечали, что у большинства женщин во время беременности возникает тяга к экзотическим продуктам
Соцсети
Общество 0
В Госдуме предложили ужесточить правила регистрации детей в социальных сетях
Главе Министерства цифрового развития направлено письмо от депутата ГД Евгения Федорова с предложением ужесточить
Врач-пульмонолог
Общество 0
Врачом названы первые признаки поражения легких
Врач-пульмонолог Сергей Пурясов на радиостанции «Говорит Москва» рассказал о симптомах, которые указывают на поражение
Субсидии
Общество 0
С октября изменятся правила получения пособий и субсидий
С октября будет возвращен обычный порядок оформления выплат на детей. До этого момента из-за
Антибиотик
Общество 0
В России выявлен природный антибиотик универсального действия
Регулярно проводимые исследования позволили российским ученым выявить универсальный по своим свойствам антибиотик. О сенсационном
Рыба
Общество 0
Названа самая полезная для здоровья рыба
Большинство любителей рыбы и экспертов предпочитают рыбу, выловленную в северных водоемах. Они считают ее
Зарплата
Общество 0
Специалист рассказала, как правильно просить прибавку к зарплате
По мнению гендиректора рекрутинговой компании «ProPersonnel» Татьяны Доляковой, чтобы добиться желаемого результата в вопросе
Домашнее консервирование
Общество 0
Опасно ли домашнее консервирование — мнение Роспотребнадзора
Роспотребнадзор опубликовал сведения, которые подтверждают опасность домашнего консервирования. Главной проблемой солений стало распространение ботулизма
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.