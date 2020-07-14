Отменена 14-дневная изоляция для приезжих в Россию

Теперь для прибывших в Россию граждан нет необходимости в пребывании двухнедельной карантинной изоляции. Достаточно иметь в наличии отрицательный тест на COVID-19. Автором данного постановления является главный санитарный врач Анна Попова.

В РИА «Новости» также сказано, что без отрицательного теста на COVID-19 у прибывших в страну граждан имеется трехдневный срок на его прохождение. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, заявила, что с 15 июля будет возобновлено международное авиасообщения.

В заявлении также говорилось, что полеты будут разрешены только на территорию тех стран, где рост инфицированных COVID-19 не превышает один процент в сутки.

Также было добавлено, что для иностранцев, въезжающих на территорию Российской Федерации, необходимо в течение трехдневного периода пройти тест на коронавирус. Они могут предоставить документ о тесте способом полимерной цепной реакции, который должен быть пройден не ранее, чем за 3 дня до прибытия на территорию страны.