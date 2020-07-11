Плюсы и минусы для России от таяния ледников в Арктике

Глобальное потепление и последующее таяние ледников способствует систематическому разрушению инфраструктуры на территории Крайнего Севера. Но, даже несмотря на все минусы процесса, для России есть и свои плюсы, которыми поделился Сергей Давыдов в интервью с РИА Новости.

Он говорит о том, что благодаря потеплению, улучшится климат в стране, существенно сократится длительность отопительного сезона. Это также повлияет на сокращение затрат на снабжение рабочих мест. Также в плюсе будет и судоходства, так как возить рыбу из дальнего востока на запад будет дешевле по Северному морскому пути. Из негативных моментов необходимо выделить вероятность больших штормов в зоне шельфов, увеличение пожаров, а также повышенный уровень влажности.

Также было отмечено, что многие дома в стране возводятся на основе теплоизоляционной подушки и по причине изменения структуры мерзлых грунтов она может пострадать. Проблематичным может стать и перемещение по зимникам, так как будет позднее образование льда и его ранее вскрытие. Транспорт будет попросту попадать в протаяны. Сегодня крупные компании активно следят за таянием ледников, чтобы нивелировать возможность пагубного воздействия на инфраструктуру. Активно разевается космический мониторинг.

Еще относительно недавно профессор Дмитрий Стрелецкий заявил, что к 2050 году таяние ледников в Арктике поспособствует убыткам России в размере до 250 млрд. долларов. Данная сумма формировалась на основе стоимости инфраструктуры, которая будет подвергаться воздействию климатического процесса.