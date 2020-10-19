По указу Собянина на удаленную работу переведено более 1 млн. рабочих

Алексей Фурсин, возглавляющий столичный департамент предпринимательства и инноваций, рассказал, как выполняется указ мэра Москвы Сергея Собянина, связанный с переводом сотрудников организаций на удаленную работу. Он, в частности, сказал, что в мэрию регулярно поступают сведения от работодателей. На данный момент поступила информация об 1.1 млн. сотруднике, которые переведены на домашний режим работы.

Также власти города получили от работодателей данные и номера телефонов почти миллиона их сотрудников.

По данным на последний день недели (воскресенье) на mos.ru были поданы сведения от 164 тыс. московских компаний и индивидуальных предпринимателей, сотрудники которых переведены на удаленку. Эти компании и ИП предоставляют работу 3 млн. 600 тыс. человек. Об этом стало известно из интервью Фурсина, которое он дал телеканалу «Москва 24».

По распоряжению столичных властей в октябре работодатели обязаны перевести на удаленку 30% своих сотрудников, школьники должны быть отпущены на внеплановые каникулы, а особая категория граждан, таких как пенсионеры и страдающие хроническими заболеваниями, должны сидеть дома. Также было введено ограничение на заполняемость зрительных залов театров и кинотеатров. Как пишет NEWS.ru., начиная с 16 октября нельзя будет пользоваться московским транспортом без масок и перчаток.