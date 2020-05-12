Покупателей огорчает, что магазинные помидоры всегда без вкуса. Объясняя этот факт, люди высказывают два предположения. Одни покупатели считают, что безвкусные томаты выращивают в теплицах, где растения видят солнце только через стекло, а питательные вещества получают из удобрений. Другие — говорят, что хороших томатов в магазинах нет, а есть только генномодифицированные. На деле отсутствия вкуса у помидор вызвано другими причинами.

Развеем мифы

Вкус томатов, выращенных в парниках, теплицах или с помощью экзотической гидропоники зависит только от сорта и от условий хранения плодов. Перечисленные способы выращивания не вредят растениям и не ухудшают их вкус, что может подтвердить любой огородник, у которого есть самодельная теплица. Начинающим садоводам стоит принять этот факт к сведению, чтобы не отказываться от хорошего на основании предрассудков.

Мнение, что в магазинах продают генномодифицированные, и потому безвкусные, помидоры тоже ошибочно. Фермеры заинтересованы в новых сортах, но им проще получить желаемое при помощи обычной селекции без использования дорогой генной инженерии.

Способ хранения

При созревании в томатах образуются вещества, отвечающие за аромат и вкус. Одновременно с этим плоды становятся мягче, трескаются, теряют форму. Мягкий помидор — прекрасная питательная среда для бактерий, и спелые плоды гниют при транспортировке. Поэтому фермеры обычно собирают неспелые томаты и нередко охлаждают их при перевозке, из-за чего плоды и становятся безвкусными.

Помидоры не хранят на холоде, также не стоит покупать их в магазине, где они выставлены в холодильной витрине. Если положить незрелые томаты в холодильник, через несколько недель они покраснеют, но потеряют часть вкуса и запаха.

Результат селекции

При промышленном выращивании растениеводы заинтересованы закрепить в помидорах устойчивость к заболеваниям, а также способность долго храниться. При селекции появились сорта, которые отвечают этим требованиям. Однако, к сожалению, такие томаты утратили при этом часть свойств, связанных со вкусом, то-есть становятся безвкусными. Стоит подчеркнуть, это произошло не в результате экспериментов генных инженеров, а как следствие старомодной привычной селекции.

Производителей можно понять: довезти спелые помидоры до магазина — невероятно сложно. Если выращивать на продажу в промышленных масштабах те томаты, что высаживают садоводы на своих грядках, расходы на списание гнили возрастут в десятки раз. Соответственно вырастут и цены на магазинные помидоры, что вызовет снижение спроса.

Безвкусный помидор — что делать?

Проблему безвкусия можно решить двумя способами: использовать генную инженерию, либо довериться обычной селекции. Безусловно, большинству по душе привычные методы появления новых сортов. Однако, ждать, когда при помощи естественной селекции появятся вкусные, но устойчивые к гниению томаты, придётся долго.

Обнаружить плоды, которые долго остаются свежими, и оставить их на семена — просто. Однако, выяснить, какие из выращенных помидор вкусные, сложнее. Для этого придётся каждый из них попробовать на вкус, что нереально, ведь такие сорта выращивают в промышленных масштабах. Учёные, которые занимаются генной инженерией, обещают улучшить вкус томатов за 2—3 года, правда, общество пока не готово к генномодифицированным помидорам.