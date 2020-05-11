Авокадо стал настолько модным фруктовым экзотом, что ради удовлетворения спроса на него закладываются новые плантации и вырубаются леса в тропических странах. Однако, многие люди, попробовав темно-зеленый плод, не скрывают разочарования. Авокадо кажется совершенно безвкусным, даже горьковатым. Другие же просто в восторге от него и готовы лакомиться им каждый день. В чем причина кардинальной противоположности мнений?

Еда со здоровой репутацией

Родиной древнего плода является Мексика. Там плоды, прозванные грушами аллигаторов за темно-зеленую кожицу в пупырышках, едят со времен ацтеков, закусывают ним свою текилу. Но в ранг возделываемой на сельхозплантациях культуры эти плоды возвели израильтяне, которые обнаружили в кризисные времена, что авокадо – вполне достойная замена маслу в бутербродах.

В 80-х годах прошлого века, объявив решительную войну холестерину, мир дружно признал аллигаторову грушу источником полезных жиров и гвоздем здоровой диеты. А голливудские звезды окончательно превратили плод в суперфуд, наполняя свои блоги фотографиями с собственного стола. В результате авокадо теперь продается в каждом супермаркете даже в России.

Почему авокадо безвкусный?

Основным поставщиком плодов в нашу страну выступает Израиль. Это не край света в смысле расстояния. Но авокадо собирают недозревшими. А транспортировка при помощи холодильного оборудования замедляет их дозревание.

То есть чаще всего россияне покупают зеленые авокадо с твердой и безвкусной мякотью. Либо залежавшиеся и перезрелые, превратившиеся в кашу с горчинкой внутри. В этом и заключается причина безвкусия.

Каким должен быть вкус авокадо?

Настоящий вкус плода можно назвать нейтральным. В нем ощущается вкус сливочного масла с орехами и нежной салатной зеленью. Чтобы получить наслаждение от фрукта, при покупке нужно смотреть:

На кожуру. Она должна быть шероховатой и темно-зеленой. На мягкость. Структура фрукта остается упругой, не образующей вмятин при надавливании. На косточку. Если при встряхивании слышится стук – это признак готовности к употреблению.

И главный секрет. Чтобы авокадо стал по-настоящему вкусным, его не нужно хранить в холодильнике. Достаточно поместить в темный бумажный пакет. Неплохо добавить туда яблоко или спелый банан. И за 3-4 дня при комнатной температуре получить настоящее объедение. И тогда он уже не будет казаться безвкусным.