Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Почему магазинный авокадо безвкусный?


 Pavel Markovich0
Авокадо
Фото: https://healthydessert.net/wp-content/uploads/2019/12/avocado-PXBMFT3-2048×1354.jpg

Авокадо стал настолько модным фруктовым экзотом, что ради удовлетворения спроса на него закладываются новые плантации и вырубаются леса в тропических странах. Однако, многие люди, попробовав темно-зеленый плод, не скрывают разочарования. Авокадо кажется совершенно безвкусным, даже горьковатым. Другие же просто в восторге от него и готовы лакомиться им каждый день. В чем причина кардинальной противоположности мнений?

Еда со здоровой репутацией

Родиной древнего плода является Мексика. Там плоды, прозванные грушами аллигаторов за темно-зеленую кожицу в пупырышках, едят со времен ацтеков, закусывают ним свою текилу. Но в ранг возделываемой на сельхозплантациях культуры эти плоды возвели израильтяне, которые обнаружили в кризисные времена, что авокадо – вполне достойная замена маслу в бутербродах.

В 80-х годах прошлого века, объявив решительную войну холестерину, мир дружно признал аллигаторову грушу источником полезных жиров и гвоздем здоровой диеты. А голливудские звезды окончательно превратили плод в суперфуд, наполняя свои блоги фотографиями с собственного стола. В результате авокадо теперь продается в каждом супермаркете даже в России.

Почему авокадо безвкусный?

Основным поставщиком плодов в нашу страну выступает Израиль. Это не край света в смысле расстояния. Но авокадо собирают недозревшими. А транспортировка при помощи холодильного оборудования замедляет их дозревание.

Читайте также:  Нужно ли платить за случайно разбитый товар в магазине? Что говорит закон.

То есть чаще всего россияне покупают зеленые авокадо с твердой и безвкусной мякотью. Либо залежавшиеся и перезрелые, превратившиеся в кашу с горчинкой внутри. В этом и заключается причина безвкусия.

Каким должен быть вкус авокадо?

Настоящий вкус плода можно назвать нейтральным. В нем ощущается вкус сливочного масла с орехами и нежной салатной зеленью. Чтобы получить наслаждение от фрукта, при покупке нужно смотреть:

  1. На кожуру. Она должна быть шероховатой и темно-зеленой.
  2. На мягкость. Структура фрукта остается упругой, не образующей вмятин при надавливании.
  3. На косточку. Если при встряхивании слышится стук – это признак готовности к употреблению.

И главный секрет. Чтобы авокадо стал по-настоящему вкусным, его не нужно хранить в холодильнике. Достаточно поместить в темный бумажный пакет. Неплохо добавить туда яблоко или спелый банан. И за 3-4 дня при комнатной температуре получить настоящее объедение. И тогда он уже не будет казаться безвкусным.

Связи поста: > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Вы можете идентифицировать алкоголика двумя вопросами
  2. Продукты которые можно есть после истечения срока годности
  3. 5 лучших способов стерилизации банок для консервации продуктов на зиму
  4. В российских аптеках значительно выросла цена на лекарства
  5. Эксперт рассказала, как правильно общаться с коллекторами
  6. Почему огурцы в банке покрываются белым налетом и что с этим делать
  7. Москвичам потерявшим работу выделено по 19 500 рублей
  8. Овощи и фрукты которые лучше есть с кожурой, что бы не выбрасывать ценные витамины.
  9. Реновация: квартиру по программе можно получить и за пределами своего района.
  10. Детокс после праздников для стройной фигуры
Дзен

Читайте также:
Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о