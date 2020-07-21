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Почему не стоит отказываться от стационарного телефона?

Телефон
Фото: img.tsn.ua

Городской телефон дает возможность службам экстренного оповещения сообщать гражданам нужную информацию в случае ЧС. Также этот вид связи более удобен для вызова служб экстренного реагирования.

Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации», назвал эти две причины главными для того, чтобы жители России не отказывались от стационарных телефонов.

В интервью радио «Sputnik» эксперт сказал, что домашний телефон — это запасной канал связи, и поэтому, несмотря на его снижающуюся востребованность, государство намерено поддерживать этот вид связи и дальше. Домашние телефоны — это не только резервный канал связи, но и одна из составляющих системы гражданской обороны.

Также Букштейн отметил, что стационарный телефон иногда просто необходим для звонков, которые могут спасти человеку жизнь. Особенно это актуально для людей преклонного возраста, которые не всегда могут по мобильному телефону быстро вызвать скорую, и не все из них знают номер 112. А вот номер 03 всем очень хорошо знаком.

Городской телефон Леонтий Букштейн Россия Эксперт
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