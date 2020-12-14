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Почему нельзя носить маску в мороз?

В период пандемии соблюдение норм гигиены считается основным способом защиты от инфекции. Медики рекомендуют находится рядом с другими людьми исключительно в маске. Однако данное средство защиты можно носить далеко не всегда. Оказалось, что на улице маска может оказывать вредное воздействие из-за влаги, которая скапливается на ее внутренней части. Происходит это в морозную погоду.

Медики пояснили, что при минусовой температуре не стоит носить маску, поскольку в таких условиях вероятность инфицирования коронавирусом является почти нулевой. Микрочастицы, выделяемые человеком при дыхании, замерзают. Это служит барьером для распространения вирусов. Кроме того, при температуре от -5 градусов длительность жизни патогенов минимальна.

Маска на морозе не только не приносит пользы, но и может нанести вред, поскольку на ее внутренней части скапливается влага, за счет чего создается положительный микроклимат для размножения микробов. Воздух, который из-за маски циркулирует вверх на лице, способен привести к проблемам со зрением. Риск развития конъюнктивита и синдрома сухого глаза в этом случае заметно повышается.

Здоровье Маска Мороз
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