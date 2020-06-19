Почему нельзя заряжать телефон в машине?

Андрей Зеленый, старший инженер IVEStore объяснил, почему зарядка мобильных телефонов от прикуривателя автомобиля приводит к порче гаджета. Эксперт сказал, что некачественные провода дают значительные скачки давления, вследствие чего телефон получает намного больше энергии, чем нужно, и из-за этого выходит из строя.

Особенно опасно заряжать телефон во время включения и выключения двигателя машины. После такой зарядки аккумулятор телефона может полностью разрядиться. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Также, как отмечает «Прайм», не рекомендуется заряжать телефон на солнце, так как при этом аккумулятор чрезмерно нагревается и может сломаться.

Ранее NEWS.ru высказался насчет того, что доступы, которые при установке на смартфон требуют приложения, следует давать очень обдуманно, взвешенно и осторожно. Не всем приложениям можно давать информацию о своем местоположении, раскрывать контакты, давать доступ к камере, микрофону, памяти. Об этом предупредил Николаев Геннадий, IT-эксперт АУФИ.