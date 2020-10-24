Почему показ документов на квартиру может быть опасным для россиян

Во время показа выставленной на продажу квартиры опасно демонстрировать документы на недвижимость и то место, где они лежат. С таким предупреждением выступил эксперт по недвижимости Илья Паршиков, сотрудник Петербургской компании «Этажи». Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Документы показывать можно, и в этом я не вижу особого риска, но передавать их третьим лицам и демонстративно давать понять, где они хранятся, категорически нельзя, — сказал эксперт.

Показ квартиры — это неотъемлемая часть процедуры ее продажи или обмена. Но в то же время в квартиру приходят незнакомые люди, среди которых могут оказаться и мошенники.

Если довериться людям и передать им документы на недвижимость, то нечестные на руку могут спокойно сделать дубликат и по этому поддельному документу продать чужую квартиру. Особенно нужно быть бдительным, когда потенциальные клиенты начинают просить дополнительные документы. В этот момент хозяева начинают искать их в присутствии чужих людей, не следят за действиями незнакомцев и раскрывают все свои тайны.

Таким образом мошенникам становится известно место хранения документов.

В России ожидается рост цен на жилье. Об этом россиян уже предупреждали в октябре. Эксперты считают, к росту цен приведет продление действия программы льготной ипотеки со ставкой 6.5% годовых.