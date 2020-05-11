Насморк – это довольно распространенная проблема. А еще неприятнее при сильной заложенности носа – головные боли, дыхание только через рот и что еще очень важно – вся еда кажется совершенно безвкусной, причем, что конфета, что мясо. И каковы же причины потери вкусовых рецепторов при насморке. Ведь на первый взгляд, кажется, что никакой взаимосвязи между носом и языком попросту нет. На самом деле, это не так. Связь есть и обусловлена она анатомическим строением носоглотки.

Почему же сильный насморк провоцирует полнейшую потерю вкуса

От головного мозга ответвляются черепно-мозговые нервы (всего их 12 пар). Они способствуют иннервации ушей, глаз и иных органов. К пятой паре относятся тройничные нервы, которые разветвляются на 3 крупные. Одна из них идет к слизистой носа, а другая к рецепторам языка. Получается, осуществляется прохождение одного и того же нервного импульса и через язык, и через нос. В этом и состоит взаимосвязь языка с носом.

А какие процессы происходят при насморке?

На слизистой носа оказывается инородный агент. Организм приступает к усилению прилива крови на участке, который поражен: макрофаги вместе с лейкоцитами ликвидируют элементы, представляющие опасность. Затем эти элементы выходят из слизистой носа. Вследствие такого активного кровотока слизистая оболочка начинает разбухать. В силу этого просвет уменьшается в разы и начинается в значительных объемах выделяться слизь. В итоге дыхание становится затрудненным.

Но с чем же связано именно нарушение вкусовых рецепторов?

Все дело вот в чем. Когда воспаляется слизистая носа происходит пережатие тройничного нерва. А поскольку этот нерв служит активатором вкусовых ощущений, сигнал в головной мозг поступает с опозданием либо вообще в искаженном состоянии. Это и является причиной безвкусия при сильном насморке.

Необходимо сделать акцент на том, что подобный механизм – это некий стратегический ход тела человека. Все обстоит таким образом, что вкус вместе с обонянием сильно нагружают рецепторы. При насморке организм пребывает в ослабленном состоянии и все силы направлены на то, чтобы ликвидировать эти чужеродные агенты. Требуется значительное снижение нагрузки для иммунной системы, чтобы она скорее устранила все эти неприятности. Так что жалобы на подобную симптоматику при насморке не уместны. Ведь так организм помогает самому себе.

Как правило, проблема безвкусия еды через несколько дней устраняется сама по себе. Это довольно распространенное явление при таких патологиях, как:

Синусит. ОРВИ. Ринит (он может быть, как острым, так и аллергическим).

Если подобные заболевания стали уже хроническими и на протяжении долгого времени используются капли для сужения сосудов, велика вероятность того, что чувствительность рецепторов снизится в разы. А в некоторых случаях она утрачивается полностью.

Так что, нет ничего страшного в том, если во время насморка пища кажется безвкусной. Так ваш организм пытается как можно быстрее ликвидировать чужеродные агенты. И если будет использовано должное лечение, то за несколько дней все пройдет.