Почему режим самоизоляции снимать еще рано?

Решение по отмене режима нерабочих дней вызвало жаркие дискуссии среди экспертов. Ряд медиков посчитали данное решение преждевременным. В своих доводах они ссылаются на исследования экономистов гарвардского университета, ранее сообщавших о том, что несвоевременность введения или излишняя спешка в отношении снятия ограничительных мер только усугубят положение.

В гарвардском университете исследовали ситуацию, сложившуюся в период пандемии «испанки» (примерно 100 лет назад). В США в 1918 году число зараженных оказалось огромным. Число жертв не удалось существенно уменьшить, поскольку карантин сняли через месяц, а для появления необходимого эффекта был необходим период не менее 12 недель. Тогда американские власти посчитали, что экономика подобной встряски не выдержит.

Продолжительный карантин, несомненно, привел бы к колоссальным негативным последствиям для экономики. Но по расчетам специалистов гарвардского университета, выгоды от длительных ограничительных мер превысили бы существенные затраты, вызванные карантином. Кроме того, продление карантина позволило бы избежать громадного числа жертв среди населения.

Российские власти отказались от введения карантина в связи с коронавирусной пандемией. В стране ввели нерабочие дни, которые официально прекратились 12 мая. Примечательно, что в этот период зафиксировано рекордное количество заражений. С учетом открытия ряда предприятий резонно полагать, что число инфицированных начнет расти еще быстрее. Однако, данная статистика, вероятно, не убедила власти.