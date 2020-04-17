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Почему россияне не придерживаются режима самоизоляции?


 Pavel Markovich0

Россияне, несмотря на опасность коронавируса и запретительные меры, продолжают игнорировать правила режима самоизоляции. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, психологи объясняют нарушение режима шоковым состоянием и страхом утратить контроль над своей собственной жизнью.

Шашлыки на самоизоляции
Фото: zen.yandex.ru

Президент Российской ассоциации экстренной телефонной психологической помощи Камин Андрей говорит, что и выезд на шашлыки, и прогулки в сквере свидетельствуют о такой стадии шока, когда люди просто не понимают и не осознают, что существует серьезная опасность. Такие поведенческие реакции показывают на возможные признаки депрессии.

А Ольга Гольдман, глава службы помощи онкобольным «Ясное утро», утверждает, что люди игнорируют режим самоизоляции потому, что боятся перестать контролировать свою жизнь под давлением запретов. Люди думают примерно так:» Я контролирую свою жизнь, и поэтому мне можно не слушаться».

Такое поведение следует пересмотреть гражданам. Реальная опасность существует. Так, по сообщению «СМИ», на 16 апреля выявлено 27938 заразившихся, за сутки количество больных увеличилось на 3448. Всего умерло за время пандемии 232 человека, 2304 — вылечилось.

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