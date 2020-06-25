Почему смартфон не сможет уберечь личную информацию?

Ваш смартфон, несмотря на его бесспорно полезные качества, считается самым ненадежным местом для хранения важной личной информации. Доступ к ней легко могут получить преступники через установленные вирусные программы или обычную кражу телефона, на котором нет защиты. Об этом рассказал агентству «Прайм» Денис Кусков, гендиректор ИА Telecom Daily.

В случае воровства сим — карта оперативно блокируется, но информацию о паролях, где лежат ключи от дома, номерах сейфовых ячеек, пин — кодах в мобильном телефоне держать не стоит, добавил он.

По словам Кускова, при работе со смартфоном или компьютером всегда есть риск присутствия на устройстве вредоносных программ. В основном, это не стандартные приложения, такие программы скрыты, и, незаметно для пользователя, пересылают личные данные злоумышленнику.

Однако можно самостоятельно определить присутствие вирусных программ по необычной работе смартфона — например, телефон без вашего участия включается и выключается, или же в состоянии покоя начинает нагреваться.