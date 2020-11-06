Почему тесты на коронавирус врут в 40% случаев

В период бушующего ковида, ОРВИ и гриппа при малейших подозрениях на наличие заболевания народ устремляется в поликлиники и частные центры, опасаясь запустить в свой организм малоизведанный вирус и не усугубить собственное состояние здоровья, работоспособность.

Согласно статистическим данным, более чем в 30-40% случаев первый тест на определение коронавируса оказывается ложным. У пациентов наблюдается «полная картина» и симптоматика поражения коронавирусом, но тесты этого не замечают. Почему?

По данным Минздрава РФ, ошибочные результаты лаборатории получают не из-за некачественных тестов, а из-за низкого уровня обслуживания населения. Результаты ПЦР также могут зависеть от периода обращения пациента в медучреждение, взятия мазка и соблюдении определенных правил. Сдавать анализ рекомендуется натощак, при этом чистить зубы не стоит. В частности, если медперсонал и сам пациент не соблюдали рекомендаций Роспотребнадзора, ВОЗ, Минздрава, то доверять таким результатам не стоит.

В то же время представители медицинского ведомства отметили, что получение ложноотрицательных тестов не усугубляет ситуацию в стране. Медики продолжают лечить пациентов по симптомам, придерживаясь действующих рекомендаций. При необходимости (для подтверждения или опровержения подозрений) пациентам назначают компьютерную томографию, измерение уровня кислорода в крови и повторный тест или сдачу крови на соответствующие антитела.

Минздрав отметил, что в качестве тестов, используемых на территории России, не сомневается, а вот качество медицинского обслуживания, забора и обработки анализов нужно совершенствовать.