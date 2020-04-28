Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Почему в российских аптеках подорожало лекарство и когда они упадут в цене?


 Pavel Markovich0

Начиная с марта 2020 года, в во всех аптеках России существенно повысились цены на лекарства: в среднем на 9%. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на агентство DSM Group. Вследствие подорожания и ажиотажного спроса на лекарственные препараты у аптек выручка стала больше на 46% по сравнению с мартом прошлого года.

Лекарство
Фото: rline.tv

Средняя цена за 1 упаковку лекарственного средства стала 217 рублей. Это превосходит прошлогодний показатель на 9%. Общий объем фармацевтического рынка за март — 127 миллионов рублей. В натуральном объеме увеличение произошло на 35% и дошло до 587,2 миллиона упаковок.

Эксперты говорят, что главной причиной подорожания является рост цен. Только за последние две недели марта инфляция на лекарственные средства достигла 2 процентов.

Специалисты предполагают, что в апреле — мае цены на препараты несколько снизятся по причине того, что сократилась покупательская способность людей. К тому же, граждане сейчас ограничены в возможности передвижения из-за пандемии и самоизоляции.

На данный момент жители России стали приобретать все больше самых разных препаратов. Как сообщает компания, доли разных категорий лекарств в покупках почти не изменились. Больше всего люди приобретают, как всегда, самые популярные и нужные препараты: для лечения органов желудочно-кишечного тракта (17% всех покупок в марте 2020 года), болезней сердечно-сосудистой системы (15%), для борьбы с симптомами ОРВИ (13%).

Связи поста: > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Так можно или нельзя курить на своем балконе?
  2. Ученые: ополаскиватели для полости рта вредны для здоровья
  3. В России цены на вторичное жилье стремительно падают
  4. Заболевших ОРВИ москвичей снабдят бесплатными лекарствами
  5. Эксперты объяснили, почему в резиновых перчатках мало толка для защиты от коронавируса
  6. Мифы о том, что коронавирус создан искусственным путем
  7. Произведет ли коронавирус к обвалу цен на жилье?
  8. Как правильно хранить продукты, чтобы они дольше оставались свежими?
  9. Из-за рейдерских захватов в России запретят продажу долей в квартирах.
  10. Влияние карантина на покупательские привычки россиян
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о