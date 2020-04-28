Почему в российских аптеках подорожало лекарство и когда они упадут в цене?

Начиная с марта 2020 года, в во всех аптеках России существенно повысились цены на лекарства: в среднем на 9%. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на агентство DSM Group. Вследствие подорожания и ажиотажного спроса на лекарственные препараты у аптек выручка стала больше на 46% по сравнению с мартом прошлого года.

Средняя цена за 1 упаковку лекарственного средства стала 217 рублей. Это превосходит прошлогодний показатель на 9%. Общий объем фармацевтического рынка за март — 127 миллионов рублей. В натуральном объеме увеличение произошло на 35% и дошло до 587,2 миллиона упаковок.

Эксперты говорят, что главной причиной подорожания является рост цен. Только за последние две недели марта инфляция на лекарственные средства достигла 2 процентов.

Специалисты предполагают, что в апреле — мае цены на препараты несколько снизятся по причине того, что сократилась покупательская способность людей. К тому же, граждане сейчас ограничены в возможности передвижения из-за пандемии и самоизоляции.

На данный момент жители России стали приобретать все больше самых разных препаратов. Как сообщает компания, доли разных категорий лекарств в покупках почти не изменились. Больше всего люди приобретают, как всегда, самые популярные и нужные препараты: для лечения органов желудочно-кишечного тракта (17% всех покупок в марте 2020 года), болезней сердечно-сосудистой системы (15%), для борьбы с симптомами ОРВИ (13%).