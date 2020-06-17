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Получить российское гражданство стало проще


 Владимир Корниецкий0
Российское гражданство
Фото: mtdata.ru

С 17 июня вступают в силу поправки к закону «О гражданстве РФ», согласно которым время рассмотрения заявлений на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном режиме сокращается с 6 до 3 месяцев.

Данное изменение касается заявлений иностранных граждан, поданных на территории России. Для лиц, проживающих за границей и не имеющих места жительства в РФ, порядок остается прежним – на рассмотрение заявлений потребуется 6 месяцев. Подать заявление на вступление в гражданство они могут в российских консульствах.

При необходимости уточнения отдельных моментов биографии человека, которые потенциально являются основанием для отказа в российском гражданстве, период рассмотрения заявления может еще увеличиться на срок до 3 месяцев. Об этом также сообщается в поправках к закону.

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Следует упомянуть, что на гражданство РФ не могут претендовать следующие категории иностранных граждан:

  1. сторонники насильственного изменения конституционного строя России;
  2. участники международных или межнациональных конфликтов (в частности лица, совершавшие теракты против граждан России за ее пределами);
  3. занимавшиеся экстремизмом или совершавшие иные действия;
  4. создающие угрозу безопасности России;
  5. служащие силовых структур других государств.

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