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Поможет ли лето побороть коронавирус?


 Владимир Корниецкий0
Лето и жара
Фото: mk.tula.ru

Уставшие от коронавируса и карантина люди, с большими надеждами связывали приход лета и жаркой погоды. Ведь ультрафиолет способен убивать вирусы, а значит и COVID-19 должен быстрее уйти. В Министерстве Здравоохранения уже прокомментировали приход жаркой погоды и снижение уровня заражений опасной болезнью. Главный эпидемиолог Н.Брико рассказал о комплексной пользе прихода летней погоды на большую часть страны.

По его словам, ультрафиолетовые лучи стимулируют выработку организмом витамина D, этот витамин является важнейшим для укрепления иммунитета. Он оптимизирует процессы обмена кальция, что также положительно влияет на препятствование образования опухолей. Параллельно с этим, солнечный свет пагубно воздействует на большинство болезнетворных микроорганизмов, включая и новый китайский коронавирус.

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Доктор Брико все таки советует воздержаться от повального оптимизма, ведь летом COVID-19 не исчезнет автоматически, он просто замедляется и снижает риск заражения. На возможность же подхватить болезнь влияет целый ряд факторов, в первую очередь доза возбудителя и его резистентность. В целом, Россия прошла пик и вышла на плато, так что к концу июня ситуация намного улучшится в данном вопросе.

Температурный фактор рассматривается большинством специалистов, работающих с коронавирусом. Согласно аналитическим данным, были выявлены закономерности между погодой и уровнем заболеваемости. В итоге составлен перечень регионов, которые больше всего подвержены вспышкам инфекции. Среди них Центральная Азия, Великобритания, Кавказ, северо-восток и запад США, часть Старого Света.

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