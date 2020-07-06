Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Последние новости о ремонтных работах в многоквартирных домах Москвы


 Владимир Корниецкий0
Ремонтные работы
Фото: imagecdn.ru

Недавно в своём выступлении заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о том, что органами государственной власти планируется возобновление ремонтных работ. Они были приостановлены несколько месяцев назад из-за пандемии коронавируса, и теперь, когда основной всплеск эпидемии позади, рабочие готовы вернуться к реконструкции домов.

Приоритетными задачами на данный момент являются ремонт системы газоснабжения и замена лифтов. Жители многоквартирных домов неоднократно подавали жалобы, предупреждая об аварийном состоянии лифтов, на которое нельзя закрывать глаза. То же самое касается и системы газоснабжения. Петр Бирюков предупредил о предстоящих проверках устройств для предотвращения потенциально смертельных катастроф.

На данный момент, рабочие готовы приступать к первому этапу реконструкции: это подготовительный этап, который будет длиться 10 дней. Жителям многоквартирных домов было обещано утепление их жилья до начала отопительного сезона, поэтому работы будут вестись оперативно.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Москвичам не будут отключать ЖКХ за неуплату до конца 2020 года
  2. Из-за COVID-19 россияне стали меньше платить за ЖКХ
  3. Высокие тарифы ЖКХ: кто обманывает россиян?
  4. В России до 2021 года отложили проверку бытовых счетчиков — никаких штрафов не будет
  5. В Госдуме пошли навстречу народу, теперь платежи за коммунальные услуги станут меньше.
  6. Во многих регионах России в квитанциях ЖКХ появится новая строка
  7. Депутаты Госдумы РФ предложили отменить плату ЖКХ — но, с условием!
  8. Для получения субсидий на оплату ЖКХ теперь будет уходить меньше времени
  9. В России возможно снижение цен на коммуналку
  10. Все что нужно знать о страховании в платежках ЖКХ — или как на нас зарабатывают

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments