Последние новости о ремонтных работах в многоквартирных домах Москвы

Недавно в своём выступлении заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о том, что органами государственной власти планируется возобновление ремонтных работ. Они были приостановлены несколько месяцев назад из-за пандемии коронавируса, и теперь, когда основной всплеск эпидемии позади, рабочие готовы вернуться к реконструкции домов.

Приоритетными задачами на данный момент являются ремонт системы газоснабжения и замена лифтов. Жители многоквартирных домов неоднократно подавали жалобы, предупреждая об аварийном состоянии лифтов, на которое нельзя закрывать глаза. То же самое касается и системы газоснабжения. Петр Бирюков предупредил о предстоящих проверках устройств для предотвращения потенциально смертельных катастроф.

На данный момент, рабочие готовы приступать к первому этапу реконструкции: это подготовительный этап, который будет длиться 10 дней. Жителям многоквартирных домов было обещано утепление их жилья до начала отопительного сезона, поэтому работы будут вестись оперативно.