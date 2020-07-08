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Повышенный риск заражения: где стоит опасаться коронавируса


 Владимир Корниецкий0
Коронавирус
Фото: f11.pmo.ee

Вирусологами и иммунологами на днях было заявлено о том, что риски заражения коронавирусной инфекцией всё еще довольно высокие и сохраняются они не только в общественных местах.

Во-первых, наибольшая опасность представлена плохо вентилируемыми помещениями. Согласно информации от специалистов лаборатории геномной инженерии, недостаточная циркуляция воздушного потока повышает риски заражения в замкнутом пространстве. Плюс ко всему, одной из самых опасных зон была и остаётся общественная, а именно, транспорт общего пользования, продуктовые и бытовые магазины, аптеки. То есть те места, где на длительное время скапливается много людей в очередях.

Во-вторых, существует высокая вероятность заражения в местах общественного питания, среди которых рестораны, бары и караоке-клубы. Придерживаться мер безопасности желательно и на стадионах, в стоматологических клиниках, храмах.

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Экспертами был подчёркнут тот факт, что ситуация осложняется отказом людей от защитных масок и соблюдения социальной дистанции сразу же после снятия ограничений. На основании данных, заявленных ранее, можно отметить, что повышенный уровень вероятности передачи инфекции воздушным путём в общественных местах уже был отмечен со стороны специалистов. Однако, чтобы официально подтвердить подобные заявления, необходимо собрать и обработать доказательства.

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