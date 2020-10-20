Появилась информация о темпах введения ограничений в Москве

Заммэра столицы, как сообщает РИА Новости, рассказал, что по причине наличия запаса прочности в московской медицинской системе, несмотря на данные по заболеваемости, ограничения в столице можно вводить медленными темпами.

Ефимов подчеркнул, что в Москве имеется запас коечного фонда. Чиновник также уточнил, что новые меры имеют достаточно мягкий характер.

Мэр Москвы С. Собянин призвал всех бизнесменов понять, что проверки масочного режима будут носить постоянный характер, напомнив, что с этого дня начинаются проведение проверок выполнения требований о переводе определенного числа сотрудников на удаленный режим работы, добавив также, что контроль фактического соблюдения данной меры начнется через несколько дней. Градоначальник подчеркнул, что масочный режим в транспорте ослаблять не планируется.

Введение же абсолютного запрета на передвижение по городу и закрытие промышленных предприятий, по словам Собянин, является полностью неприемлемым.

Появилась информация, что за последние сутки в Москве число выявленных инфицированных больных достигло цифры 5376 человек, число выздоровевших составило 1767 человек, 51 человек умер. Всего в столице с начала коронавирусной пандемии зарегистрировали 6009 летальных исходов и 275 648 выздоровлений. Общее число заражений достигло цифры 367 629 случаев.