Президент РФ обсудит меры поддержки ЖКХ из-за COVID-19

Президент РФ В. В. Путин заявил, что во время пандемии система жилищно-коммунального хозяйства понесла существенные убытки. Президент решил обсудить способы и меры поддержки пострадавшей отрасли, для чего планируется провести совещание, на повестке которого должны быть поставлены вопросы помощи ресурсоснабжающим компаниям и предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. По сообщению «Интерфакса», об этом лидер сказал на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Также должны будут проработаны вопросы о поддержке автомобильной промышленности. Дмитрий Песков сказал, что разговор об этом намечен на следующую неделю. Накануне Президент уже предупреждал о своем намерении заняться связанной с коронавирусом ситуацией в разных отраслях экономики. Проблемы и задачи оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности и строительной отрасли уже рассмотрены и обсуждены со специалистами и чиновниками.

На 22 апреля в России в общей сложности около 58 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 4, 4 тысяч человек уже здоровы, умерли от болезни 513 пациентов. Прирост по дням: на 22 апреля было 5236 заразившихся, днем ранее — 5642.

Недавно NEWS.ru сообщал, что в апреле 2020 года аппаратов, которые необходимы для искусственной вентиляции легких в тяжелых случаях заболевания, будет произведено в 8 раз больше, чем раньше: до 800 штук в месяц. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве РФ рассказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Заседание проводилось именно по вопросам борьбы с коронавирусом нового типа.