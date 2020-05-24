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При каком условии в России будут смягчены ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса


 Pavel Markovich0
Коронавирус
Фото: https://static.ngs.ru/news/2020/social/b92cc7cac329cdf307d37c98e1cdc4.png

Николай Брико, являющийся главным эпидемиологом Минздрава РФ, дал интервью «Парламентской газете», где, в частности, сказал, что главным условием снятия всех ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, является наличие устойчивого иммунитета к COVID-19 у 60-70% граждан нашей страны.

Вирусолог подчеркнул: «По нашему мнению 60-70% — это тот значимый уровень, который позволит лицам этой категории не заболеть или в легкой форме перенести заболевание в случае повторного заноса возбудителя».

Специалист также добавил: «Неправильно думать, что количество людей, обладающих иммунитетом от коронавируса, увеличится вследствие естественного процесса «проэпидемичивания». В этом поможет только вакцина».

Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова 22 мая выступила с заявлением, в котором сказала, что Россия по распространению COVID-19 вышла-таки на плато. В стране наблюдается достаточно стабильная ситуация, но расслабляться не стоит и в ближайшее время следует продолжать соблюдать все меры защиты от коронавируса.

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Что касается общего числа случаев заражения на территории страны, то оно составляет 335 882. Они были зафиксированы в 85 регионах. Из них количество выздоровевших — 107 936, летальных исходов — 3 388.

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