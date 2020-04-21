Причина дефицита дешевых новостроек в Москве

В Москве новостройки экономкласса вполне ожидаемо оказались в дефиците. Информация агентства «БЕСТ-Новострой», подготовленная для «Лента.ру», подтверждает наличие предложения всего 3% нового жилья, наиболее доступного по количеству квадратных метров.

Сокращение объема возводимых в столице недорогих новостроек на 30% произошло в первом квартале 2020 года, что в результате составило 48 тыс. квадратных метров квартир и 18 тыс. квадратных метров апартаментов. По уточнению аналитиков располагаются такие строительства большей частью за МКАД, в основном по юго-восточному направлению.

Стало известно, что проекты нового жилья класса «комфорт» занимают лидирующие позиции в общем объеме предложений (44%), в то время как на бизнес-класс выделено 38%, а доли «элит» и «премиум» составляют 6% и 8%.

Эксперты уже прокомментировали вытеснение проектов экономкласса более выгодными проектами комфорткласса. Причиной послужили условия жесткой конкуренции на рынке в последние несколько лет. Девелоперы сделали упор на улучшении продукта, вследствие чего возросла как стоимость предлагаемого жилья, так и запросы покупательской аудитории.

В апреле был вновь определен востребованный тип столичного жилья: это недорогие «однушки» в новых домах. Эксперты допускают рост доли однокомнатных квартир в продаже на 7-10%, в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. Сведения предоставлены источником «Рамблер».