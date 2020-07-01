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Профессор предположил, что COVID-19 станет хроническим заболеванием


 Владимир Корниецкий0
Профессор
Фото: gubdaily.ru

Сергей Колесников, профессор МГУ им. Ломоносова, выдвинул предположение, что коронавирус может укорениться в человеческом организме, как вирус герпеса.

Он заявил, что пока нет четкого прогноза такого развития событий, но России в ноябре — декабре следует ожидать очередную волну коронавирусной инфекции. Тогда и станет ясно, войдет ли COVID-19 в список хронических заболеваний. Об этом сообщает «Парламентская газета» в интервью с Колесниковым.

«Еще не понятно, как будет мутировать COVID-19. Но стоит ожидать, что он пойдет по пути уже существующих четырёх коронавирусной инфекций», — добавил ученый.

Как ранее рассказал NEWS.ru генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов, испытания трех прототипов вакцины от COVID-19 на способность вырабатывать иммунные клетки закончились удачей. Максютов объявил эти препараты самыми успешными среди всех пройденных экспериментов. В настоящее время над разработкой вакцин нового поколения в исследовательском центре трудятся более ста сотрудников в разных группах.

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