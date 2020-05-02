Прогноз по срокам окончания пандемии в России

Исходя из последних данных, полученных у Сингапурского университета технологий и дизайна, сроки окончания пандемии в России сдвинуты на 8 августа.

Ученые университета разработали математическую модель прогнозирования распространения инфекции. Эта модель работает на основе сведений о вылечившихся, заразившихся и восприимчивых к инфекции людях.

Прогнозы обновляются каждый день в соответствии с динамикой развития инфекции в каждой стране. По России прогноз на сегодняшний день следующий: окончание пандемии следует ждать 8 августа, 99% всех заболевших будут выявлены к 3 июля.

Ранее уже была корректировка прогноза по России. Сингапурские ученые предполагали, что коронавирус покинет территорию страны 20 июля. Эксперты из университете предупреждают, что к прогнозу нужно относиться осторожно, так как его достоверность не стопроцентная.

Несколько ранее интернет-портал «Рамблер» сообщал, что бывший член комиссии ООН по биологическому оружию обвинил США в создании COVID-19 и предположил, что вирус был подброшен Китаю.