Произведет ли коронавирус к обвалу цен на жилье?

Прогноз, который был размещен на официальной странице аналитического центра ИРН, свидетельствует, что цены на жилье в РФ не обвалятся из-за коронавируса и принятых оперативных мер для его сдерживания. Аналитики сообщают, что в нынешней экономической ситуации стоимость квартир может опуститься до уровня 1,5-летней давности.

Месячная пауза в экономике и режим самоизоляции не пройдут без последствий – допускают эксперты. Они отмечают, что вероятнее всего в 2020 году начнется еще один экономический кризис глобального масштаба. К тому же на территории России состояние экономики усложняет девальвация национальной валюты и резкое падение цен на нефть. Если будет так, как прогнозируют экономисты, материальное благополучие многих россиян ухудшится еще быстрее, чем во время прошлого кризиса.

Однако такой ход событий считают аналитики маловероятным. Падение цен на квадратный метр жилья в 1,5-2 раза возможно только в том случае, когда граждане обеднеют так же, как в суровые 90-е годы. Они надеются, что властям Российской Федерации удалось накопить достаточно денежных средств, чтобы в течение долгого времени удержать экономику страны на плаву.

Ранее в России прогнозировали, что цены на жилье будут на уровне докризисных цен. Риелторы постоянно мониторят ситуацию и пока наблюдается охлаждение рынка недвижимости. Специалисты считают это временным явлением, которое произошло по причине COVID-19. Сейчас застройщики вынуждены искусственно сдерживать стремительный рост цен, чтобы не оттолкнуть потенциальных покупателей.