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Проведено исследование по эффективности ношения защитных масок для детей


 Владимир Корниецкий0
Исследование
Фото: golos.ua

Как сообщила газета «Известия», ссылаясь на Голландский институт общественного здравоохранения и окружающей среды, эффективность защиты детей стандартными медицинскими масками ниже, чем у взрослых.

Доказано, что средства индивидуальной защиты хорошо справляются с распространением инфекции и предотвращают заражение, но их защитные свойства при использовании детьми снижены на 20%, в отличие от взрослых. Врач-инфекционист Елена Белова, объясняет такие результаты тем, что дети ведут более подвижный образ жизни, поэтому их маски часто съезжают и не полностью закрывают дыхательные пути. Также она убедительно просит родителей объяснить несовершеннолетним детям правила респираторной гигиены и убедить их в необходимости ношения масок.

Многие российские эксперты предполагают, что стандартный размер маски слишком большой для маленького лица. Эту проблему можно решить запуском производства для изготовления СИЗ специально для детей. Как считают представители компаний, выпускающих маски, под производство детских средств защиты отдано менее 1% рынка. Однако их дефицит может стать заметен в начале учебного года из — за прогнозируемой второй волны COVID -19.

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Китайскими учеными уже были названы симптомы коронавирусной инфекции у детей. Лихорадка после заражения появлялась у 76% заболевших. У взрослых же температура поднималась только у половины зараженных коронавирусом. Также сильный кашель наблюдался у 62% инфицированных детей, а рвота и диарея — у 12%.

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