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Психолог напомнила о пользе объятий

Объятия
Фото: dszn.ru

О том, насколько объятия важны для человека, напомнила психолог Арина Липкина. Она также посоветовала не отказываться от них полностью даже во время пандемии.

По мнению специалиста, отсутствие объятий вызывает появление ощущения одиночества, и что они «врастают» в психику человека с самого рождения. Младенцы понимают благодаря объятиям, что о них заботятся, ощущают себя в безопасности и чувствуют тепло близких.

Согласно словам Липкиной, которые в субботу, 25 июля процитировало радио Sputnik, объятия являются не просто одной из потребностей, а помогает выживать людям, которые без этого могут начать терять энергию и силу и, погружаться в состояние апатии и потерянности. Каждый ощущает себя одиноким без объятий в этом мире.

Во время объятий, по ее словам, стабилизируется артериальное давление, снижается уровень стресса и увеличивается выработка окситоцина («гормона любви»). Именно по этой причине, как отметила Липкина, в период действия рекомендаций по ограничению количества прикосновений и контактов важно не терять связи хотя бы с самыми близкими.

 

Арина Липкина Объятия Психолог Стресс
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