Психолог рассказала об опасности виртуального общения

Психолог из Италии, Сара Реджинелла убеждена, что здоровый физический контакт между людьми при общении восстановится полностью после ухода последствий COVID-19.

Она рассказала насколько может быть опасной социальная близость в виртуальной реальности.

«Сейчас в мире такая ситуация, что реальность постепенно вытесняется интернет — пространством. Учеба, работа, знакомства перешли в онлайн режим — из — за этого мы начинаем утрачивать способность тактильно чувствовать партнера по общению», — отметила психотерапевт.

Также специалист добавила,что поцелуи полезны для здоровья, так как во время этого процесса в мозге активизируются центры удовольствия.

Сара Реджинелла уверена, что психика подвергается опасности при постоянных отметках лайков в соцсетях и виртуальном общении между людьми, которые находятся в тысячах километрах друг от друга. Врач отметила, что передача своих чувств через жесты, поцелуи и объятья является очень важной частью здоровых отношений. Об этом сообщают РИА Новости.