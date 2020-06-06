Путин поручил разработать для школьников курсы по генетике

Президент Владимир Путин выдвинул предложение правительству по разработке обучающих курсов по генетике. Программа будет ориентирована на школьников, сообщают РИА Новости.

Министерство образования должно составить учебную программу для общеобразовательных школ и организаций дополнительного детского образования. Президент также предложил разработать курсы для учителей, которые помогут им повысить квалификацию в области генетики.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского округа, 4 июня обратилась к Путину с просьбой о помощи в основании регионального геномного центра. Губернатор уточнила, что к работе будут привлекаться более двухсот специалистов: биохимиков, генетиков и биоинформатиков.

Создание подобных центров предусмотрено национальным проектом «Наука», который планируется реализовать к 2024 году. На его развитие планируется потратить более 625 миллиардов рублей. В его программу входит создание 15 научно-образовательных центров, запуск функционирующего научного оборудования класса «мегасайенс» и формирование грамотной системы квалификации научных и научно-педагогических сотрудников.