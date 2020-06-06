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Путин поручил разработать для школьников курсы по генетике


 Владимир Корниецкий0
Путин
Фото: https://mymsk.online/uploads/soc/jqh0asfwdrbwxihxu524.jpg

Президент Владимир Путин выдвинул предложение правительству по разработке обучающих курсов по генетике. Программа будет ориентирована на школьников, сообщают РИА Новости.

Министерство образования должно составить учебную программу для общеобразовательных школ и организаций дополнительного детского образования. Президент также предложил разработать курсы для учителей, которые помогут им повысить квалификацию в области генетики.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского округа, 4 июня обратилась к Путину с просьбой о помощи в основании регионального геномного центра. Губернатор уточнила, что к работе будут привлекаться более двухсот специалистов: биохимиков, генетиков и биоинформатиков.

Создание подобных центров предусмотрено национальным проектом «Наука», который планируется реализовать к 2024 году. На его развитие планируется потратить более 625 миллиардов рублей. В его программу входит создание 15 научно-образовательных центров, запуск функционирующего научного оборудования класса «мегасайенс» и формирование грамотной системы квалификации научных и научно-педагогических сотрудников.

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