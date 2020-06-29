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«Раковая» корочка: шашлык может вызвать онкологические заболевания


 Владимир Корниецкий0
Шашлык
Фото: avatars.mds.yandex.net

Шашлык многие любят за его вкусовые качества, однако не все знают, как правильно выбрать мясо или выполнить советы по приготовлению.

Если выбрать на шашлык мясо индейки, курицы, может получиться диетическое блюдо, в противном случае, есть вероятность развития онкологического заболевания.

Известный врач-диетолог Марина Макиша сообщила, что, так как шашлык готовится на открытом огне, то все продукты горения, попадающие на него, являются канцерогенами. А они, как известно, увеличивает риск развития раковых заболеваний. Специалист также отметила, что при горении жиров на шашлыке, образовываются транс-жиры, которые при накоплении в организме, увеличивают риск онкологических заболеваний.

Эксперт рекомендует внимательно следить за процессом приготовления шашлыка и исключить образование корочки. Диетолог отметила, что подобные соединения ускоряют старение, приводят к возникновению свободных радикалов в организме, что дает почву для развития онкологических заболеваний.

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Но не стоит бояться кушать шашлык из-за возможных негативных последствий. Важно не искушать себя каждодневным приемом мяса с огня. Также знайте меру в количестве съеденного шашлыка и не злоупотребляйте алкоголем. Приведенные рекомендации могут помочь вам избежать рисков возникновения онкологических заболеваний и заболеваний пищеварительной системы.

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