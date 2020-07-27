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Расходы российских семей на ЖКХ хотят сократить

ЖКХ
Фото: sun1-47.userapi.com

В скором времени ожидается снижение расходов на оплату россиянами услуг ЖКХ. Норму федерального стандарта максимально допустимой доли в совокупности с доходами семьи предполагается уменьшить с 22 до 15% по России.

По сообщению «Российской газеты» министерствами строительства и труда было отправлено письмо в Российскую трехстороннюю комиссию. Предпринятые меры могут стать серьезной социальной поддержкой для граждан и упростить процедуру ее получения.

Сумма, затрачиваемая россиянами на оплату услуг ЖКХ, во многом зависит от региона. Таким образом, в 58 областях РФ максимальная доля расходов составляет 22%, в 24 областях колеблется от 15 до 21% и в трех менее 15%. В случае превышения оплаты за услуги этой доли россияне имеют право воспользоваться субсидией на оплату «коммуналки».

Общероссийский народный фронт предоставил сведения, о получении субсидий приблизительно 3 млн россиянами за 2019 год, на что из бюджета страны было выделено около 71 млрд рублей.

Ранее источник NEWS.ru проинформировал общественность о принятии изменений, касающихся распределения субвенций на оплату услуг ЖКХ определенным группам граждан регионов России и Байконура. Проект обязан обеспечить социальную поддержку указанным группам граждан на оплату услуг ЖКХ, а власти должны обеспечить соответствующее финансирование.

ЖКХ Коммуналка Расходы Россия
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